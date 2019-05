Las noticias de Canarias, 09:02 (22/05/2019)

el sector agrícola canario ha recibido de buen grado el dinero procedente del Estado para el agua de riego agrícola e ingresó este martes pero precisan la COAC en Canarias ha asegurado que los problemas no se han acabado no han concluido porque pese a lo que han querido venderse desde Madrid las cantidades que han llegado son correspondientes a dos mil diecinueve no las de dos mil dieciocho el dinero por el que recuerden se movilizaron que ese dinero no existe por ello el presidente del sindicato agrícola Rafael Hernández avisa que nadie se confunda o CDS confundida

mismo mensaje crítico que ha dado el consejero regional de Agricultura Nerva y Quintero y además ha añadido un matiz las cantidades ahora recibidas correspondientes a dos mil diecinueve han llegado no por la voluntad del PSOE que no lo tenía

Voz 5

01:25

que presentó el Gobierno de España en el dos mil diecinueve no nos engañemos que nadie a cuánto estaba la partida no no no que cuento estaba no existía el Gobierno del Ministerio la y unido entonces no comprobada la ley de sábado por la versión pero la intención lo mejor yo dudo que podamos recuperar el voto duro ese margen sembraba electoral incluso proponer modificar que hoy completo