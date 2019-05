Las noticias de la Comunitat Valenciana, 10:02 (22/05/2019)

SER Comunitat Valenciana empezamos con la crónica de tribunales el PSPV va a pedir la declaración como testigo de la alcaldesa de Vall d'Alba y candidata del Partido Popular que es Marta Barrachina si el Juzgado decide finalmente abrir juicio oral contra el ex alcalde del municipio Francisco Martínez más detalles desde Radio Castellón con nieve

Voz 0148

00:21

ahora el Juzgado de Instrucción número cuatro de Castellón mantiene la investigación contra el exalcalde de Bye bye ex vicepresidente de la Diputación de Castellón Francisco Martínez su hija Andrea y el empresario Raúl Babylon y según el auto al que ha tenido acceso Radio Castellón a través de diversas sociedades compartidas los investigados adquirieron fincas en el municipio relacionadas con los programas de actuación urbanística aprovechando la información privilegiada de la que disponía a Martínez por su condición de alcalde el ex líder popular recurrió el auto hoy aseguró que esa responsabilidad la delegó en la junta de gobierno por ello la acusación popular entiende que tanto Marta Barrachina como el resto de miembros del PP que formaron el gobierno municipal entre dos mil tres y dos mil quince deben dar explicaciones recordamos que Fiscalía pide una condena de once años de prisión y un millón y medio de euros de multa para el que fuera mano derecha de Carlos Fabra