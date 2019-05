Escucha las noticias de las 11:00 (22/05/2019)

las once las diez en Canarias

buenos días Toni la Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que ordene a las mesas del Congreso y del Senado que suspendan de inmediato a los parlamentarios independentistas que están en prisión preventiva y que ayer tomaron posesión de sus cargos amplía Alberto por la Fiscalía cree que no es necesario examinar el Reglamento del Congreso que con aplicar la ley de enjuiciamiento criminal es suficiente que por tanto los cinco debe ser suspendidos inmediatamente porque están en prisión preventiva procesados por rebelión como ya les suspendió Llarena hace meses de sus escaños en el Parlament catalán en el Tribunal Supremo Antonio unos dicen que por ahora los jueces no ven necesario dirigirse al Congreso y al Senado que ya han sido lo bastante claros en sus autos con respecto a la yunquera Turull ha Rull a Sánchez Romeva pues precisamente la presidenta del Congreso Meritxell Batet tiene previsto convocar por primera vez a la Mesa del Congreso para tratar precisamente este asunto después de informar al Rey de la constitución de las Cortes un encuentro que debe comenzar a esta hora desde la Zarzuela María Manjavacas buenos días

buenos días la presidenta del Congreso está aquí en la Zarzuela para comunicarle oficialmente al Rey cómo ha quedado la composición del Congreso de la nueva legislatura y la composición de la Mesa de la Cámara Baja después a medio día ya será el turno del presidente del Senado Manuel Cruz es el primer paso para que el Rey designe candidato a la Presidencia del Gobierno pero no es en esta reunión cuando la presidenta del Congreso trae la famosa lista color representantes que están dispuestos a pasar consultas con el jefe del Estado una ronda que se iniciará después de las elecciones municipales y autonómicas de este

domingo la primera ministra del Reino Unido Theresa May ha escrito al líder de la oposición a Jeremy Corbijn para pedirle que apoye el acuerdo del Brexit con las nuevas propuestas del Gobierno que incluyen un posible segundo referéndum le dice May que es la última oportunidad para concretar una salida pactada corresponsal en Londres Begoña Arce

Voz 0273

01:49

yo he demostrado que estoy dispuesta a un compromiso para cumplir con el Brexit señala en su carta ayer en Corbijn la primera ministra Le pido que también se comprometa para que podamos cumplir nuestros dos partidos lo que prometieron en sus programas electorales pero Colleen ya rechazó anoche las concesiones anunciadas por May que tachó de refrito sin embargo la mayor oposición al proyecto de ley del Brexit que hoy será discutido en el Parlamento se halla precisamente en el Partido Conservador los defensores del Brexit duro están furiosos con la cesión a un posible segundo referéndum piden a voces la dimisión de May que un mal resultado en las elecciones europeas puede precipitar