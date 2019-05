Las noticias de Andalucía, 11:02 (22/05/2019)

Voz 0534

01:10

los taxistas se acogieron a su derecho a no declarar ante la magistrada y explicaron que Díaz suspendió el acto porque los organizadores no encontraron la llave de la puerta del teatro Romero por la que suele acceder el personal el PSOE alegó aquel día motivo de seguridad ante la concentración violenta del grupo de taxistas que protestaba contra la proliferación de vehículos de alquiler con conductor lo sube TC en Andalucía con el teatro practicamente lleno los taxistas intentaron entrar en el lugar gritando contra la regulación del sector ICOM proclamas como no entra más nadie los taxistas golpearon las puertas del edificio