Las noticias de Cantabria, 11:02 (22/05/2019)

Voz 3

00:44

los que buenos son los debates es una pena que no haya estado María José para que hubiéramos visto las tres derechas alinearse en querer volver al pasado creo que el partido para el partido lo creo comprobó que fuma respetando todo el debate por favor un poco de educación que estamos en una universidad sigue con hay una universidad claro que es una universidad queda claro pero vamos a ver dos bienvenido señor seguir me disculpe claro es una universidad hay una universidad pública en Cantabria no es esta es crees que es respeto respeto ambos modelos pero defiendo el público del tú defiende que quieras no pues yo no lo entiende ni la defiende hoy disculpa el momento vale acaba de finalizar