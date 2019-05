Escucha las noticias de las 12:00 (22/05/2019)

la ley de Enjuiciamiento criminales es bastante clara creo que el Reglamento del Congreso también pero en cualquier caso creo que es bueno que que respetemos los tiempos y creo que es bueno que la Mesa se reúna y pueda poner en común cuáles cuáles son las las reflexiones sobre la mesa no no va a tomar una decisión política al respecto la mesa en todo caso si si es que tiene que tomar alguna decisión será estrictamente jurídica

pues no creo que tuviera participación en algún momento puede que haya alguna opiniones habrá algún punto concreto pero ella no participaba en la redacción por la tarde escucharemos más testigos pero ahora José Antonio prueba pericial peritos de Hacienda propuestos por la Fiscalía para intentar demostrar que el pues es sepulto varios millones de dinero público gracias Pozas vamos a Barcelona porque si algo ha impactado esta mañana es noticia del fallecimiento de una persona muy querida Eduard Punset uno de los grandes divulgadores científicos de nuestro país humanista que dejado expresiones como a más jefes menos felicidad o hay vida antes de la muerte también tuvo su presencia en la vida política de nuestro país por ejemplo fue ministro para Europa con Adolfo Suárez entre mil novecientos ochenta y mil novecientos ochenta y uno que sitúan

Voz 5

04:54

varía con Isabel Quintana Carlos Cala continúa en marcha la operación antidroga en cinco provincias andaluzas en la que están participando trescientos agentes de la Guardia Civil la novedad con respecto a las últimas operaciones muy numerosas a las últimas semanas es que cuenta con la colaboración de la Policía de Gibraltar Justicia considera abusivos los servicios mínimos en el transporte por carretera impuestos para la huelga feminista del ocho de marzo del año pasado la Audiencia Nacional ya consideró excesivos los servicios mínimos del transporte aéreo en ese mismo paro considera que Fomento no explica adecuadamente por impuso unos servicios mínimos tan elevados dentro de una hora Theresa May va a explicar en el Parlamento británico su última propuesta para el Brexit que incluye la posibilidad de celebrar otro referéndum la primera ministra le ha pedido al líder de la oposición a Jeremy Corbijn que apoye el acuerdo para poder cumplir con lo que sus dos partidos prometieron ni para restablecer ha dicho May la fe en la política hoy se conocerá la sentencia del juicio a Pablo Ibar el tribunal de Florida que ha vuelto a juzgar al español tiene que decidir si le condena a cadena perpetua o le envía de nuevo al corredor de la muerte le juzgan por un triple crimen de hace veinticinco años que él sigue negando haber cometido tras a el proceso plagado de irregularidades en la Bolsa ganancias generalizadas en toda Europa el Ibex suma a esta hora un cero con tres por ciento igual que Frankfurt Londres se anotó un cero con cinco y París ganó un cero con uno en los deportes Paul Gasol ha confirmado que no estaba en el Mundial de China de este verano el jugador de los Milwaukee Bucks que fue intervenido hace dos semanas de un problema en el pie reconoce que va a ser difícil porque le hubiera gustado poder competir junto a sus compañeros de selección