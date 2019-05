Escucha las noticias de las 13:00 (22/05/2019)

es la una a mediodía en Canarias la nueva presidenta del Congreso Meritxell Batet ha solicitado al tribunal que juzga el proceso independentista en el Supremo un informe sobre la posible inhabilitación de los cinco parlamentarios que están en prisión preventiva amplía Alberto Pozas esta mañana decía en la SER la presidenta del Congreso que tomarían una decisión jurídica el primer paso ha sido pedir su opinión al Tribunal Supremo concretamente pregunta si la Cámara baja de suspenderle aplicando el Reglamento os ya están automáticamente suspendidos como dice la ley dejó cemento criminal por reunir todos los requisitos procesados en firme por rebelión en prisión preventiva la opinión de la Fiscalía ya es conocida desde hace unas horas que los cinco parlamentarios presos deben ser suspendidos de forma automática inmediata en el Supremo Antonio no creen que deban dar ninguna indicación al Supremo que en sus autos han sido claros apuntando al Reglamento del Congreso articulo veintiuno gracias Alberto algunos partidos van dando pistas además de lo que pueden hacer en la deliberación que las esa del Congreso sobre el futuro de esos diputados Unidas Podemos se plantea que su dos a sus dos representantes en la mesa voten en contra de la suspensión de los presos independentistas aviso del diputado Jauma seres

Voz 0871

01:06

es una de las opciones no les no hemos tomado la decisión porque estamos a la espera como les digo de los informes jurídicos estamos debatiendo estamos debatiendo porque como les decía es una situación nueva de una enorme complejidad pero es una opción que no descartamos