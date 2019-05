Escucha las noticias de las 14:00 (22/05/2019)

que viene sir porque esto no sé

pueden ahí entiendo que la función jurisdiccional pertenece en exclusiva al al poder judicial y que es el competente por tanto para para enjuiciar esas conductas Si determinar las consecuencias de esas de esas conductas y eso es lo que ha hecho la presidencia la presidencia por supuesto no ha tomado ninguna decisión sobre el fondo de la cuestión

diputado su es a partir de las doce y media veremos como el portavoz de Jueces para la Democracia para que no sacar este enredo entre lo político hilo jurídico y el Partido Popular por su parte duda de la legalidad de las formulas de eh juramento de los inter

ante estas vamos a analizar si la figura del perjurio que está presente en otros elementos jurídicos es decir jurar sabiendo que lo haces falsamente o jurar sabiendo que lo haces de forma ofensiva contra la propia legalidad es constitutivo de algún reproche penal en Bozzo líder Abascal dice que ayer no hubo pateó

Voz 5

02:17

pero nosotros no hicimos ruido ni haremos ruido cuando algo no nos gusta ayer lo que hicimos fue protesta porque no estaba acatando la Constitución porque estaba atacando la Constitución porque se estaba insultando a todos los españoles que estaban en el Congreso tomándonos el pelo unos diputados que están siendo juzgados precisamente por atacar la soberanía nacional Hora catorce