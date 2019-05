Escucha las noticias de las 16:00 (22/05/2019)

Voz 1667

00:55

el exterior seguimos pendientes hasta ahora por cierto de los movimientos en torno al futuro de Theresa May it el Brexit la prensa británica habla de un nuevo complot dentro del Partido Conservador para cambiar el plan de salida de la Unión Europea forzar la salida de Theresa May como primera ministra aquí en casa la nueva Mesa del Congreso se reunirá por primera vez mañana a las doce y media de la mañana para debatir sobre la suspensión de los diputados catalanes en prisión el debate hoy es quién y cómo debe aplicar esa suspensión este es el criterio de Ignacio González Vega portavoz de Jueces para la Democracia que hablado en Hora catorce