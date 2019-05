Las noticias de Castilla y León, 16:03 (22/05/2019)

Voz 2

00:58

en tuve la suerte de estar en República Centroafricana durante un periodo corto de tiempo donde tú ves que en el pueblo las estructuras no marchan los medios de transporte tampoco sea estas situaciones de violencia que en definitiva llevan a la muerte de nuestros misioneros también cuanto hacen sufrir a la gente del país también y en que circunstancias no donde las escuelas están cerradas por qué porque las atacan todos los días porque vienen y te te cogen los niños de los llevan para hacer los niños de la guerra o no solamente d tras la muerte de un misioneros sin la muerte en eres un poco el culmen de una situación catastrófica realmente social los aquella cuando se atreven atacar al misionero y a matarlo ya es cuartillas local sino que frustración tan grande ahí en una sociedad para tener quehaceres sus