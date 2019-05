Las noticias de Navarra, 17:03 (22/05/2019)

las entradas para el partido Osasuna Las Palmas de este sábado puestas a la venta este mismo miércoles de manera preferente se han agotado en dos horas según informa el club navarro así a partir de ahora sólo saldrán a la venta las entradas que vayan cediendo a través de la web los socios que no tienen previsto acudir al encuentro que será el primero que dispute el equipo después de haber logrado el ascenso y seguimos mirando al próximo veintiséis de mayo con las entrevistas a los candidatos a la Presidencia del Gobierno de Navarra hoy en la ser la candidata de EH Bildu Bakartxo Ruiz ha defendido la labor de su formación en el impulso de la actual cuatripartito e insiste en ver un plan oculto para hacer presidenta a María Chivite y arrinconar les

Voz 3

00:42

es que ni me planteo a esa situación es que ni me lo planteo porque si María Chivite se presentara a una investidura es porque tendría asegurados los votos de la derecha por tanto cuando está afirmando tan rotundamente que ella va a ser presidenta pues creo que que ha hecho las cuentas y desde luego no está contando con los votos del bloque del cambios