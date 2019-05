Las noticias de Castilla y León, 17:03 (22/05/2019)

el comité de empresa dándose CIA ante el compromiso verbal de Nissan de que se va a cumplir el plan industrial mañana vuelven a reunirse con la dirección y quieren ver documentos sobre todo pedirán que se elabore un calendario para la adaptación de la fábrica en la recuperación del empleo actual que si no se cumple conlleve sanciones para la empresa Rubén Zazo de Comisiones Obreras

Voz 3

00:43

las medidas en las cuales haya un cronograma insinuó se cumple hacer una nota a mayores de lo que ya hay en el convenio Ike se compensa a los trabajadores de alguna manera no por nosotros no queremos que nos compensen con nada queremos que se cumpla el convenio pero por desgracia sólo hay esta forma de controlar es que les cueste dinero el no cumplimiento