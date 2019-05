Las noticias de Canarias, 16:03 (22/05/2019)

el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha admitido a trámite el recurso contra la aprobación del presupuesto del Cabildo de Gran Canaria de dos mil diecinueve interpuesto por Podemos que denuncia que no se incluyeron enmiendas de sus consejeros a las que el Pleno dio el visto bueno el portavoz de la formación morada en la institución insular Miguel Montero ha criticado que el equipo de gobierno de Antonio Morales incumpla una y otra vez con los reglamentos y la legislación por su parte el presidente del Cabildo grancanario ha declarado que Podemos está haciendo uso de las instituciones en campaña electoral

está a favor por error de esas enmiendas por lo tanto sean enmiendas tenían que estar en vigor hoy en el presupuesto y por lo tanto esas enmiendas tendrían que estar aceptadas admitidas que el presidente no tuviera esos millones de euros en Presidencia para gastarse lo en publicidad en las

luto la tenemos todos los informes de los órganos correspondientes tramitación en el que no la votación eh fue conforme eh a lo que está establecido y no tanto no tiene ninguna razón ningún sentido lo que han hecho pero bueno están en campaña electoral