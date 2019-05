Las noticias de Asturias, 17:03 (22/05/2019)

Acción Ciudadana Guillermo Martínez ha asegurado que el Gobierno asturiano colaborará en la reparación de la Senda del Oso donde este mes de mayo ha fallecido un ciclista y otra persona ha resultado herida tras caer de una altura de tres metros tras apuntar que la Senda del Oso Se ha visto muy afectada por el último temporal de agua y nieve Martínez ha afirmado que no hay duda de su titularidad de la responsabilidad de su mantenimiento pero ha asegurado que el Ejecutivo autonómico ayudará a la Mancomunidad del Valle de los hoy a los ayuntamientos afectados en las obras y reparaciones

nosotros hemos seguido a los evidentemente eso hacer frente distintas reparaciones y vamos a seguir haciéndolo también en el futuro yo creo que es no hay duda sobre la titularidad en este caso de del bien sobre la responsabilidad del mantenimiento pero desde luego está no sólo el ofrecimiento del Principado a colaborar sino que hemos colaborado en los últimos años también en distintas estaciones desde distintos departamentos y así vamos a continuar en el futuro

Voz 1315

00:56

y además la pareja acusada de abusar sexualmente de su sobrino pequeños una niña y un niño cuando se quedaban encargados de su cuidado han negado los cargos por los que se enfrentan a penas de seis y ocho años de prisión cada uno la Fiscalía solicita para cada uno una pena de seis años de prisión nueve de alejamiento y cinco de libertad vigilada así como el pago de sendas in en indemnizaciones de diez mil euros la acusación particular pide ocho años de prisión para el acusado seis para la procesada no era mañana con el testimonio de los abuelos paternos y de una psicóloga y quedará visto para sentencia tras la conclusión de las partes