Voz 4

00:14

los de Carles Puigdemont sitúan que iba a ser medallista al cumbres como interlocutor al Rey a la ronda protocolaria da consultas de Joan Pla edad sobras y Sánchez el arresto de la diputada press anda sí o no sus pesos cifró sus PES no habría impedimento Passat Partit sin peso del dos sets Ana Envisat dirige una ceremonia eran diputados al cumbres reunir al Rey a Sánchez Daurada conseguir permisos Instituciones Penitenciarias ideal Supremo Fons de Junts per Cataluña explican casi no bólido en en la que permitís no enviará ningún a la ronda de consultas a enviar y ningún es precisamente Alcaraz Esquerra según Sans confirman Fons al republicanas gracias