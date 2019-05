Escucha las noticias de las 02:00 (23/05/2019)

buenas noches Pablo Ibar fue condenado en el año dos mil la pena de muerte el Tribunal Supremo de Florida anuló esa sentencia dieciséis años después el juicio se repitió el año pasado y hoy tiene una nueva condena a cadena perpetua el jurado le perdona la vida Pablo Ibar no irá más al corredor de la muerte donde estado dieciséis de los veinticinco años que llevan prisión la familia asegura que esto es una piedra más en el camino que van a recurrir esta sentencia y que volverá a ser un litigio que se prolongue durante años pero hoy hoy celebraban la vida sabiendo que en un posible juicio futuro Ibar no podrá volver a ser sentenciado a muerte

Voz 3

01:45

poderosamente la atención es que el diecinueve de enero se produce ese veredicto de culpabilidad un miembro del jurado llama al juzgado dice quiero retractara por que en el seno del del jurado eh ha habido unas presiones en enormes incluso bullying el juez en lugar de anular el juicio que es lo que debería haber hecho eh expulsa ese miembro del jurado eh fin son tantas cosas que conforman yo creo que un sólido cuerpo de de prueba para una apelación esa recurrir por supuesto que vamos a recurrir insisto la gente que no se relaje que no siga apoyando porque estos recursos desgraciadamente cuestan dinero que sería un error pensar bueno ya le hemos librado de la muerte pero ojo no le hemos librado de una mayor