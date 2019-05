Escucha las noticias de las 03:00 (23/05/2019)

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1 00:00 son las tres de la mañana las dos en las Islas Canarias

Voz 0127 00:07 Ana corbatín buenas noches buenas noches el jurado del juicio al español Pablo Ibar la condenado finalmente a cadena perpetua en enero le declaran culpable de un triple asesinato en el año noventa y cuatro así que ahora sólo tenía dos opciones la cadena perpetua o la pena de muerte los familiares de Ibar han respirado aliviados al conocer la sentencia la enviada especial de la SER a Florida Marta del Vado acaba de estar con su padre Cándido que ha dicho que van a recurrir la sentencia y que al menos de momento las condiciones de vida de su hijo van a mejorar porque va a pasar a estar en una cárcel con presos comunes

Voz 3 00:37 bueno pues todo van ser cosa montes Montes Balsera osea pasado tiempo paseando juntos dando siempre a ser dice que a partir de este día el oficio o lo que sea o sea que te de estar metida en dos porteros pues se va a ser mucho mucho más diferente para así no se puede acabar o sea que esperemos acabe acaba de decir aquí estoy deparan la relación porque ha habido muchos errores de parte del juez así que hay que apelar a que si les queda cuerda todavía si no sé cuánto me estoy ha quedado la Cadena Ser en Cataluña celebrados

Voz 0127 01:21 esta noche un debate con candidatos a la alcaldía de Barcelona por Hora Veinticinco han pasado los cabezas de lista de Barceló Barcelona en Comú el PSC Ciudadanos de Cataluña no estado según ha dicho por problemas de agenda Ernes Maragall el candidato de Esquerra al que muchas encuestas sitúan como posible vencedor el Si los pactos han centrado buena parte del debate Andrea Villoria

Voz 1467 01:41 debate en torno al hipotético pacto entre Maragai Colau aunque la alcaldesa lo ve inviable porque a Esquerra dice quiere aliarse con el independentismo y es que el candidato Esquerra Republicana ha dicho que él está dispuesto a pactar con la derecha catalana en este caso con las añorar Tadic para asegurarse de que me echa a mí algo que a Tadic descarta la cola o no sufriría mucho porque yo he visto grandes declaraciones de amor entre de parte del señor Maragai algunas prescrito y que también lamenta desde el PSC Jaume Collboni el problema

Voz 4 02:10 es que la señora con la cuando se refiere a las izquierdas está referendos que republicana que es con qué

Voz 1467 02:14 Voltor Manuel Valls en la misma tesitura pide a Collboni su apoyo para evitar un gobierno de Colau y Maragai

Voz 5 02:19 quién su que el debate para Barcelona no es el debate izquierda derecha esta ciudad no puede caer en las manos de Ernes Maragall alianza que se prepara con la señora com

Voz 1467 02:29 el proceso ha copado parte del debate ha atacado al PSOE a cuenta de los diputados presos en el Congreso en la señora Gazette el gran gesto de los socialistas hacia Cataluña suspenda estos diputados para poder investir al señor Pedro Sánchez Coy Bonnie le ha pedido que no se opongan al diálogo

Voz 4 02:45 porque ustedes como ciudadanos viven del conflicto y nosotros lo que estamos intentando hacer razonablemente

Voz 1467 02:52 es resolver este conflicto tanto Weiss como Colau han pedido dejar el conflicto de independentista al margen de la ciudad

Voz 6 02:59 estaba usted en una casa encantada usó una grabadora y que grabó María tuvo miedo hoy

Voz 7 03:07 el clásico ponía cara a ver a ver a ver a ver

Voz 8 03:14 me ponía

Voz 9 03:17 es Pepa Bueno bueno claro porque en la Casa Encantada tenían puesta en la Cadena SER como poesía porque es que es la Cadena SER Si hoy en todas partes

Voz 10 03:26 a nos escuchen todo tipo de casa