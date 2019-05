Escucha las noticias de las 04:00 (23/05/2019)

Pablo Ibar no volverá al corredor de la muerte el jurado que le declaró culpable de un triple asesinato en el año noventa y cuatro ha optado finalmente por condenarlo a cadena perpetua en la SER hemos hablado esta madrugada con Andrés crack en Berger el portavoz de la Asociación contra la Pena de Muerte Pablo Ibar que ha confirmado que banal

Voz 0356

00:22

a recurrir la sentencia a pena capital era lo que teníamos que evitar aquí eso se ha conseguido menos mal pero ojo lo que no podemos ahora permitirnos es relajarnos sería un error pensar bueno ya lo hemos librado de la muerte pero ojo no le hemos librado de una mayúscula injusticia no vamos a dejar de luchar hasta conseguir el objetivo de que una persona inocente sea puesta en libertad