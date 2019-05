Escucha las noticias de las 05:00 (23/05/2019)

Spanair es la lucha no se ha acabado y aunque el veredicto de culpable no fuera el que queríamos han escogido la vida y eso es lo que le he dicho a Pablo a veces hay escalones en el camino razones para ello teníamos que llegar hasta aquí hasta esta cadena perpetua para volver a reunir a un nuevo jurado que le considera inocente

a la Mesa ha remitido un escrito al grupo de Junts en el que pide amparo contra las declaraciones de los líderes de otras formaciones que no respetan la condición de no condenados de sus diputados presos el PP por su parte pide en otro escrito que se revisen uno a uno los acatamiento por si alguno de ellos no es válido ya hay diputados que no lo son por la fórmula empleada