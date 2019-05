Escucha las noticias de las 06:00 (23/05/2019)

en la Cadena Ser com

saludos qué tal están muy buenos días Pablo Ibar ejecutado es sin duda la buena noticia de la noche el español que lleva dieciséis años en el corredor de la muerte no volverá a ese lugar infernal donde sólo se espera la pena capital el jurado de Estados Unidos lo libra de la muerte pero lo condena el asesinato de mil novecientos noventa y cuatro que él insiste que no cometió era la segunda vez que se le juzgaba por este mismo hecho por el que lleva en prisión XXV años sea ahora sus condiciones en la cárcel mejorarán sustancialmente sólo ha contado esta Dre Cándido Ibar muy contento a nuestra enviada especial a Marta del Vado

la situación de nuestros días el oficio o lo que sea o sea que tienes de estar en una jaula admitida dos porteros pues va a ser mucho no mucho más diferente para abrir mucho si es que no se puede acabar

la lucha no ha terminado nos decía también su mujer Tania que buscaba el veredicto de no culpable y que lo sigo buscando pero que al menos ahora ya sabe que su vida a la vida de Pablo no corre peligro el recurso que van a plantear contra esta sentencia puede tardar seis años más en resolverse seis años para entonces Pablo tendrá cincuenta y tres entró en la cárcel con veintidós y a este lado del Atlántico empiezan en las Elecciones Europeas hoy votan ya británicos y holandeses los primeros que van a las urnas en unos comicios que se celebran de forma paralela en veintiocho países de todo el continente durante cuatro días Aimar Bretos buenos días