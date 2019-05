Las noticias de Galicia, 06:50 (23/05/2019)

Voz 0846

01:36

qué tal muy buenos días la campaña electoral va tocando su fin sólo dos días para lanzar los últimos mensajes para poder pedir el voto para dar la mayoría al Partido Popular repite Feijóo por Galicia adelante mayorías contra las que arremeten el líder de Podemos Pablo Iglesias ayer de campaña en Vigo y en Ferrol y la portavoz del Benega han apuntó un ambos apuestan por un gobiernos de coalición aunque en Vigo parece clara en este caso si la mayoría de Abel Caballero que advierte no obstante sobrinas papeletas electorales que no llevan su nombre no vaya ser es jueves veintitrés de mayo cambia el tiempo a Capello buenos días