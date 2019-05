Voz 1 00:00 hoy por Hoy Madrid Laura Gutiérrez

Voz 1275 00:05 qué tal buenos días con pocos cambios este jueves en la previsión del tiempo en Madrid aunque en el sur van a volver a subir los termómetros a medio día por encima de los treinta grados en algunos puntos día catorce de campaña queda menos sólo tres días para el XXVI M esta campaña se polariza cada vez más anoche en el debate de los candidatos a la Alcaldía de la capital en Telemadrid quedó más que patente que hay dos frentes la izquierda y la derecha que sumaría si es necesario para gobernar con Vox Carmena hay Pepu Hernández candidatos de Más Madrid pide PSOE lamentaban el frentismo ante un gobierno de progreso José Luis Martínez Almeida del PP Silvia Saavedra de ciudadanos que sustituyó a Begoña Villacís ingresada por un cólico y Ortegas mix de Vox no ocultaron que los pactos a nivel municipal se juegan también en clave nacional

Voz 3 00:54 ningún votante el centro derecha entendería que no fuéramos capaces de llegar a un acuerdo

Voz 4 00:58 cobra más sensato frentismo está Alianza

Voz 5 01:01 entre las tres derechas qué imagen estamos dando por primera vez en democracia puede gobernar una derecha con otra derecha extrema derecha que me parece completamente alucinante ya no es el más indicado para decirlo porque por primera vez en democracia el Partido Socialista

Voz 6 01:18 va a gobernar ya ha gobernado

Voz 7 01:20 apoyado por los nacionalistas no sepan accidental sí sí

Voz 0002 01:27 no porque sus mensajes son siempre los mismos pero los que pudimos ver el otro día fuimos todos los españoles en la sede de la soberanía nacional ver los abrazos del presidente de Gobierno y de todo su partido con los que han dado un golpe de Estado

Voz 1275 01:42 en La Ventana de Madrid estuvo ayer Ángel Gabilondo candidato del PSOE a la presidencia de la Comunidad responde al órdago de la derecha sobre la subida de impuestos insiste en que no afectará al noventa y ocho por ciento de los madrileños y anuncia rebajas fiscales a los

Voz 0175 01:55 no hemos esto puede tener un coste de noventa millones de euros que lo hemos estudiado no los que no tengan una tarifa plana los que tengan un ingreso de negocio de hasta ciento cincuenta mil euros primas cosas igual si no tienen un negocie lo quiere pasar a su hijo o quiere pasárselo sean sus propios empleados pues hay que bonificar esa posibilidad o uno que compré un piso

Voz 1275 02:13 el partido naranja Ciudadanos por su parte fue anoche de cañas con simpatizantes y militantes en Alcalá de Henares junto al ver Rivera Sonia Palomino

Voz 8 02:20 Albert Rivera volvió a Madrid bueno entre cerveza hay naranja me voy pidiendo ya algo fresquito para cuando acabe

Voz 1915 02:29 a unas cañas en un bar de Alcalá de Henares con el candidato a la comunidad Ignacio Aguado y el candidato a la alcaldía de Alcalá de Henares Miguel Ángel Lezcano ciudadanos aprieta el acelerador en los últimos días de campaña consciente dicen de que el resultado del próximo domingo estará en un puñado de votos

Voz 1825 02:45 yo os pido que el veintiséis de mayo la marea naranja va a crecer se va a extender huele a naranja huele a victoria pero hay que salir a votar yo les digo a la candidata del Partido Popular que la ve últimamente muy decaída muy obsesionada con nosotros que no se desanimen que no se anime que podemos ganar a Sánchez que podemos ganar a los populistas

Voz 1915 03:02 Ignacio Aguado llama al voto útil e intentar llevar a su terreno aquellos que las generales dieron su voto al Partido Popular al que quieren pasar de nuevo para liderar el bloque de centro derecha y hacer frente al Partido Socialista

Voz 9 03:14 yo propongo los que tenéis algo la mano cada es un brindis que coja es lo que deseábamos cervezas mojitos Coca Cola lo que sea un brindis por la libertad un brindis por Alcalá por Madrid por España gracias

Voz 1915 03:28 este D'Rivera no será el último acto de la campaña en Madrid para el presidente de la formación mañana volverá a estar en el acto que cerrará la campaña del partido en la capital esta mañana a las

Voz 1275 03:39 nueve en Hoy por Hoy Pepa Bueno entrevista a Manuela Carmena e Íñigo Errejón cómo están las carreteras dgt Alfonso Martínez buenos días buenos días en la capital con circulación lenta ya de entrada

Voz 10 03:56 ah por lados en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares la IV a la altura de Valdemoro Pinto la A42 en casa vuelos Ipar Lala hacen con Alcorcón y Campamento las seis en El Plantío tráfico intenso además en la M40 en Val de Madrid y Monte Carmelo sentido A uno desde Vallecas a Coslada hace alados llene el barrio de La Fortuna Pozuelo en dirección a las seis retenciones Por último la M50 en Villaviciosa de Odón en sentido a la autovía de La Coruña

Voz 14 05:09 este domingo tuvo trae el cambio a la Comunidad de Madrid

Voz 1915 05:30 el serían ya yendo a la presión de que está a punto de llegar su turno

Voz 20 06:21 moda tío está viviendo un serían en mi tele Samsung Galaxy

Voz 0846 06:25 pues va de ropa

