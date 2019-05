Escucha las noticias de las 07:00 (23/05/2019)

y cree que así conseguirían liberar a las personas sometidas a juicio en un Estado de Derecho presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona fácil entender la alarma en el mundo económico catalán es jueves es veintitrés de mayo y la buena noticia de la noche está en Estados Unidos Pablo Ibar se libra de la pena de muerte lo condenan a cadena perpetua su padre muy contento nos decía sin embargo que la batalla no ha terminado

Voz 2

01:52

no no lo sí que no se puede acaba ha habido muchos errores de parte el juez