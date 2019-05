Voz 1 00:00 en Hoy por Hoy Madrid Laura Gutiérrez

Voz 1275 00:05 qué tal buenos días día soleado en toda la Comunidad y con más calor en algunos puntos sobre todo en el sur van a volver a subir las temperaturas por encima de los treinta grados este jueves comienza el día catorce de campaña y hay novedades sobre Vox novedades que les cuenta la SER hasta ahora hay que salpican al partido de ultraderecha en San Fernando de Henares el exnúmero dos de Vox en esta localidad ha denunciado ante la Policía al candidato de Santiago Abascal a la alcaldía por seguimientos y amenazas Pedro Cuadrado incluyen esa denuncia fotos y pantallas de mensajes donde se pueden leer tiene un bofetón muy grande Hoyo me encargo de su hija Pedro Jiménez eh

Voz 1712 00:46 el número dos de Vox en el municipio Pedro Cuadrado que dimitió después de que viera la luz Un vídeo grabado hace más de diez años en el que criticaba las políticas LGT TDI ha denunciado ahora en la policía al candidato del Partido alcalde Jesús Fernández por seguimientos y amenazas la denuncia incluye fotos para demostrar esos seguimientos y tallados del grupo de whatsapp de la Agrupación Municipal vox dos punto cero en el que se puede leer como Le llaman gilipollas traidor rastrero maldito bastardo dicen del que tiene un bofetón muy grande o escriben yo me puedo encargar de su hija la hija de Cuadrado que también van las listas de Vox al Ayuntamiento y que también ha denunciado en la policía a Fernández por amenazarle con hacerle la vida imposible si no renunciaba a ir en las listas hay una tercera denuncia de la sociedad el candidato de Vox a la alcaldía de San Fernando de Henares por estafa la Cadena SER se ha puesto en contacto con Jesús Fernández que ha negado todas las acusaciones que contienen estas denuncias

Voz 1275 01:43 los pactos de PP Ciudadanos con la ultraderecha fueron anoche el punto de mayor fricción entre los candidatos a la Alcaldía de la capital en el debate que celebró de de Madrid hablan Pepu Hernández PSOE Silvia Saavedra ciudadanos Martínez Almeida PP Ortega Smith Vox y Manuela Carmena Más Madrid

Voz 3 01:58 por primera vez en democracia puede gobernar una derecha con otra derecha

Voz 1712 02:03 y una extrema derecha que me parece

Voz 3 02:05 completamente alucinante es que el parque Sahel

Voz 4 02:07 esta no es el más indicado para decirlo porque por primera vez en democracia el Partido Socialista ha gobernado apoyado por los nacionalistas

Voz 5 02:14 sepan accidental es decir que es un flaco favor estábamos dadas las refriegas usted como la extrema derecha se quiera pero en extrema extrema

Voz 6 02:28 la otra me doy nunca por por por aludido

Voz 1410 02:31 me siento verdadera preocupación porque qué van a pensar los madrileños que nos escuchan no esté frentismo esta esta alianza entre las tres derechas para hacer imposible el que gobiernen las izquierdas que imagen estamos dando

Voz 1275 02:47 Carmena estará a las nueve junto a Íñigo Errejón aquí en La Ser en Hoy por hoy en La Ventana de Madrid estuvo ayer Ángel Gabilondo candidato del PSOE a la presidencia de la Comunidad responde al órdago de la derecha sobre la subida de impuestos insiste en que no afectará al noventa y ocho por ciento de los madrileños y anuncia rebajas fiscales a los

Voz 0175 03:03 no hemos esto puede tener un coste de noventa millones de euros que lo hemos estudiado no los que no tengan una tarifa plana los que tengan un ingreso de negocio de hasta ciento cincuenta mil euros primas cosas igual si no tienen un negocio pero quiere pasar a su hijo o quiere pasárselo sea a sus propios empleados pues hay que bonificar esa posibilidad o uno que compré un piso

Voz 1275 03:22 es jueves es veintitrés de mayo en la campaña nos deja hoy también noticia en Brunete y Hoyo de Manzanares titulares

Voz 1275 04:17 más de trescientas cincuenta alumnas de entre doce y dieciséis años de un colegio concertado de Madrid quieren ir a clase con pantalones

Voz 10 04:23 luego como los chicos denuncian el comportamiento sexista de su centro donde como en muchos otros concertados de la región las chicas están obligadas a llevar falda en clase Cristina Machado buenos días

Voz 0131 04:32 buenos días Laura dicen que ya es hora de que en su colegio el Santa María de la hispanidad en la capital dejen a las niñas llevar pantalón largo

Voz 11 04:38 cuando al PAN la falo sube teniendo así que estar pendientes todo el rato no te puedes sentar sin preocuparte porque ese te levante algunas chicas no les gusta porque tienen conflicto complejo físico no puedes correr a gusto como todos hemos hecho de pequeños te puede llegar a sentir en yo observada

Voz 0131 04:54 Juande bajas temperaturas en general se pasa mucho frío son algunos de los motivos que estos alumnos de entre doce dieciséis años han recogido en la propuesta que han dirigido al centro Rosalía es la madre de una de las chicas

Voz 12 05:04 esta solicitud de los niños es muy importante y además a tener en cuenta las niñas ven como discriminatorio pues el de que no pueden llevar pantalones largos igual que llevan los niños

Voz 0131 05:17 el centro asegura a La Ser que no se opone a los cambios en el uniforme femenino siempre y cuando haya acuerdo de toda la comunidad educativa pero advierte de que será en todo caso un proceso lento el colegio no cambia su código de uniformidad desde hace treinta años en este centro no llevar el uniforme y no hacerlo condecoró puede acabar en sanción llegamos así a las ocho dieciséis

