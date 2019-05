tenemos ese enemigo esas izquierdas que estas semanas andan muy altivos ya han anunciado varias cosas porque no defraudan en primer lugar que no se puede comprar los domingos claro que por online tampoco debe ser que deben coger el ordenador bloquear todos los ordenadores del mundo para que nadie compre en online también los fines de semana

me comprometo a eliminar esas dos mil E peticiones que existen a día de hoy que todavía no están siendo atendidas aumentando esas plazas que existen actualmente en la Comunidad de Madrid también dotando de mayor agilidad al COI que es el organismo que asigna esas plazas y permita la familia poder llevar a sus hijos a este tipo de centros como cómoda aún Madrid eso

Voz 1410

03:08

bueno ha sido el año que ha habido menos contaminación en los diez últimos años no pero a mí lo que más me sorprende es lo antiguos que sois no es decir que yo recuerdo por ejemplo Esperanza Aguirre se opuso mucho a que se quitaran los coches en el Retiro yo recuerdo también muchos de vuestro partido como se enfadaba cuando dijimos que no se podía fumar dentro de los bares creo que siempre los conservadores no estáis preparados para el progreso y entonces lo que hacéis eso estoy fuera