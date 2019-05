Escucha las noticias de las 09:00 (23/05/2019)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 2 00:14 en la Cadena Ser

Voz 1727 00:23 las elecciones europeas están ya oficialmente en marcha desde hace unos minutos votan ya los holandeses desde hace una hora los británicos en este último país con noticia bomba o eso lo parece al menos justo en la apertura de los colegios Aimar

Voz 0027 00:40 sí porque el Times está publicando que la primera ministra Theresa May va a dimitir mañana tras reunirse con los dirigentes de su grupo parlamentario anoche May Theresa May sumó un golpe más en la rebelión interna contra ella dimitió su portavoz en la Cámara de los Comunes que no comparto de los planes de su líder sobre el Brexit los nuevos planes reformulado ya cuatro veces sin demasiado éxito aquí en España vamos a entrevistar en unos minutos en la SER a Manuela Carmena e Íñigo Errejón candidatos de Más Madrid al Ayuntamiento de la capital Ia la presidencia de la Comunidad Autónoma en Hoy por hoy hemos hablado con la candidata del PP a la Alcaldía de Valencia María José Catalá qué ve factible Nos dice factible recuperar para su partido la tercera ciudad más poblada de España a pesar de que hace un mes el PSOE ganó allí en Valencia al PP por diez puntos ciento cincuenta mil votos asegura María José Catalá que preferiría gobernar sola pero no descarta apoyarse en Vox Dei

Voz 3 01:29 no sería gobernar sola eh ya en cualquier caso me gustaría si tuviera que no necesitará apoyos puntuales preferiría negociar algunos presupuestos algunas medidas pero me gustaría gobernar sola creo que es más eficiente y creo que la Administración funciona mejor eso es no meter a su equipo de gobierno eso es prefiero jugar Nahr sola

Voz 0027 01:48 y mientras tanto continúa la campaña nacional Pedro Sánchez estará hoy en Palma y Barcelona Pablo Casado en Canarias de Pablo Iglesias en Madrid Albert Rivera se va hoy ha jugado Miralles en pueblo del lado de Bilbao el pueblo del etarra Josu Ternera treinta y siete votos tu allí Ciudadanos en las generales es el uno por ciento del total que en estas municipales Ciudadanos no se presenta en esa localidad Thiem Brasil Bolsonaro da marcha atrás un poquito dos semanas después de haber firmado un decreto que liberaliza el uso de las armas el presidente Bolsonaro ha anunciado esta noche que recula Ilic que lo no se prohibe que los ciudadanos vayan a llevar fusiles de asalto había lista de espera para comprar fusiles de asalto sí podrán llevar los brasileños pistolas y revólveres pero no fusiles de asalto

Voz 4 02:47 Decía Lope algo

Voz 5 02:50 distinción las cosas se ven de otra forma pobre veinticinco

Voz 1 02:55 la actualidad de otros