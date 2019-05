Escucha las noticias de las 10:00 (23/05/2019)

Voz 0931

00:38

al pleno del Senado están veía lo acusó británica está la posibilidad también que no sea necesario llegar a esta situación que no sea cosa de la mesa no significa que necesariamente tenga que decidir el pleno sino que directamente quede claro que no procede esta decisión nosotros aquí no se trata en ningún caso de utilizar las instituciones de una manera partidista sin embargo Si nos encontramos con el efecto en absoluto no buscado de que no haya interferencia creo que esto siempre es bueno para la democracia