Las noticias de Navarra, 10:03 (23/05/2019)

el primer puesto de la se mantiene con respecto a dos mil quince aunque el segundo lugar sube el sindicato gremial afana con treinta y siete delegados sustituyendo a ELA en ese puesto que cae al cuarto mientras que Comisiones Obreras mantiene su tercer lugar más información regional en la SER a las once y tres minutos y a todas horas en ser Navarra punto com

Voz 1

01:44

vamos por buen camino y ahora no podemos arriesgarnos a volver al pasado Navarra tienen que seguir avanza que cuento con tu apoyo para garantizar el futuro de todas y todos para no dejar a nadie atrás está en tus manos no te juegas el futuro Bogotá Geroa Bai