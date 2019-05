Voz 1410

00:17

hablando de impuestos el Ayuntamiento de Madrid no ha no va tocar los impuestos tenemos ingresos suficientes para hacer una una gestión que yo creo que ha sido extraordinariamente eficaz me parece que si la comunidad de la Comunidad de Madrid no sé cuantos millones e incrementado dudas creo que muchos no cuántos son creo que son el incremento del treinta por ciento de lo bueno pues solamente en esa legislatura en el Ayuntamiento hemos reducido la deuda por el cincuenta y cuatro por ciento es decir la mitad no