Las noticias de Cantabria, 10:03 (23/05/2019)

los principales candidatos a la presidencia de Cantabria ayer aquí en la Cadena Ser estuvieron todos excepto la candidata del Partido Popular por motivos de agenda tanto el PRC como el PSOE Ciudadanos y Podemos han dejado la puerta abierta a dialogar a pactar tras ese veintiséis de mayo hubo críticas hacia la gestión del bipartito PRC PSOE hubo alusiones personales entre los candidatos pero todas ellas fueron de perfil bajo por eso porque saben que habrá que pactar posibles pactos en los que de no parece que Vox vaya a jugar ningún papel vamos a escuchar por este orden a Cristóbal Palacio de Vox Félix Álvarez de Ciudadanos Mónica Romero de Podemos Pablo Zuloaga del PSOE y Miguel Ángel Revilla del PRC

Voz 2

00:45

lo no tiene líneas ni mucho menos Rozas yo no tengo líneas rojas su que yo me siento en una mesa a charlar ya discute y a negociar con cualquiera creo que lo hemos