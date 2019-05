Las noticias de Castilla-La Mancha, 10:03 (23/05/2019)

Unidas Podemos retira su polémica campaña que utilizaba una imagen de Emiliano García Page y el lema en Castilla La Mancha los socialistas de corazón votan podemos lo ordenó ayer la junta electoral en su lugar hoy hay otro cartel con la silueta de Page y un crucigrama que si no lo resuelve puede leer el mismo eslogan hoy García Page hace campaña en Albacete y Núñez empieza la jornada en Talavera además en Toledo estará a las once el ministro de Fomento en funciones y secretario de organización del PSOE José Luis Ábalos a punto de cumplirse un año de la implantación del sistema que controlan los accesos al Casco Histórico de Cuenca son numerosos los residentes y usuarios que se quejan de los reiterados fallos de las cámaras de seguridad que registran las matrículas estos fallos acaban con la con la consiguiente multa vamos a esta cuenca informa Diego Albaladejo

la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo critica además que este sistema no ha cumplido después de casi un año su principal objetivo el de reducir el tráfico motorizado

Voz 7

01:34

