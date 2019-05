Las noticias de la Comunitat Valenciana, 10:03 (23/05/2019)

buenos días si un día más la cosa va con retraso no ha comenzado todavía después de que haya sido imposible el acuerdo Rafael Blasco será debería ser el primero en declarar en la sala le piden recordamos dieciséis años de prisión por malversación y asociación ilícita por el desvío de cuatro millones y medio de euros de once proyectos de cooperación por la construcción fallida de un hospital en el Haití devastado por el terremoto de dos mil diez

Voz 1638

01:05

sola o en cualquier caso me gustaría si tuviera que necesitará apoyos puntuales preferiría negociar algunos presupuestos algunas medidas pero me gustaría gobernar sola creo que es más eficiente y creo que la Administración funciona mejor eso es no