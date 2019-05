Voz 0799

01:05

que colaborar con el Ayuntamiento de Madrid durante estos cuatro años hemos tenido un ayuntamiento que gobierna y una comunidad que no gobierna y que intenta zancadilla a quién gobierna tanto es así que no gobierne la Comunidad que yo estoy seguro que nadie ahora mismo me acuerdo del nombre del presidente de la Comunidad de Madrid o de una sola medida que hayan hecho en esta legislatura en primer lugar hay que sentarse con el próximo Gobierno nacional hay que decirle que la red de Cercanías y la Renfe madrileña necesita inversiones hay que volcarse con el metro que lo tenemos colapsado y lo más importante necesitamos ocho intercambiadores que te conecten con el resto de la malla de transporte metropolitano que tengan párkings disuasorios donde pues