Las noticias de Galicia, 11:03 (23/05/2019)

00:06

llega que crece un dos coma tres por ciento en el prime por trimestre de dos mil diecinueve pero cae en ocho décimas si lo comparamos con el primer trimestre de dos mil dieciocho con respecto al trimestre anterior el último del año pasado el crecimiento del producto interior bruto descienden tres décimas según informa la Xunta en un comunicado todos los sectores tuvieron tasas positivas excepto la industria que cayó un tres coma uno por ciento aspecto al mismo periodo del año anterior la construcción con un cinco coma cinco por ciento es el sector que más tira de la economía en el primer trimestre de este año se han creado dieciocho mil empleos asalariados a tiempo completo de los sucesos una mujer de ochenta y uno años de edad ha sido evacuada en la noche de este miércoles tras derribarse el tejado de una vivienda que usaba para la cría de aves en el municipio de mención Lugo el ciento doce Galicia recibió la llamada de una persona particular a las nueve y media de este miércoles para informar del suceso según su relato el tejado de esa casa cayó provocó que parte del muro del inmueble se desploma S en la pista de acceso a la vivienda un vecino sufrió heridas leves pero no fue necesaria asistencia médica en ese caso y devuelta a la economía el Comité de hoy el naval vuelve a reclamar carga de trabajo el comité de empresa de Navantia Ferrol y delegados de la industria auxiliar del sector se reúnen este mediodía con el delegado del Gobierno y simultáneamente habrá una concentración ante la Subdelegación del Gobierno en A Coruña y el comité de huelga de los FACUA efectivos de Atención Primaria en Vigo ha enviado un burofax al conselleiro de Sanidade a Vázquez Almunia en el que reclaman un diálogo directo con él no quién negociada con el gerente el área viguesa Félix Rubial dicen que su actitud lo hace inviable el noventa por ciento de los médicos del área han secundado el paro de dos días según los convocantes el Sergas rebaja la participación hasta el cuarenta por ciento