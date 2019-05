Las noticias de Navarra, 11:03 (23/05/2019)

la opción pasa sin duda por el poder controlar de alguna manera cuál es la verdadera base imponible sobre la que deberíamos aplicar el impuesto no tanto discutir sobre el tipo impositivo sino controlar mucho mejor la base y eso tendríamos que hacerlo o bien a través de la facturación o bien incluso por estimación hay por tanto la propuesta es abrir un debate franco con los demás partidos

campaña en la que también comparecen a esta hora los candidatos de el PSN María Chivite en Navarra Suma Javier Esparza Euskalherria Bildu Bakartxo Ruiz a partir de la una en Hoy por hoy Navarra estará al actual presidente hay candidata de Geroa Bai Uxue Barkos más información regional Nasser a las doce y veinte en Hoy por hoy Navarra y a todas horas en ser Navarra punto com

Navarra mejorado mucho vamos por Cuenca mi hija no podemos arriesgarnos volver al pasado Navarra tiene que seguir avanzando y cuento con tu apoyo para garantizar el futuro de todas y todos para no dejar a nadie atrás está en tus manos no te juegas el futuro vota