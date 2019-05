Voz 1995 00:00 lo espero pero no reímos y no te pasa dice que claro como no pasa nada no no no es juicio pero cómo vamos poniendo cosas en la red social la gente pasa vino de nuestra vida cosa hasta que dice oye te vi ayer

Voz 1 00:12 pero estabas claro es que tú estás contando tu vida se a saber pero pero es es es es

Voz 2 00:17 eh es tramposo porque tú compartes no que que lo que quieres para de alguna manera proyectar una imagen detiene me vea comenta que suele ser bastante favorable lo sin nunca nunca es bueno aquí limando los callos

Voz 1995 00:32 no es que teniendo en cuenta la situación de las que Ellis los becarios las empleadas de hogar la trata de blancas pobres el otro día hablamos con con pobres con trabajo estable tú dirías que la abolición acabo realmente con la con la esclavitud vamos a ver E Street usen su sí legalmente sí que sería interesante tener clara una cosa que define el estado de esclavitud que define a un esclavo un esclavo es es es alguien que carece de cualquier derecho sea no tiene obligaciones sea no tenía derechos perdón los esclavos no tenía ningún derecho los dueños de los esclavos curiosamente mi novela de la que hablaremos habrá porque yo he venido a hablar de mi libro

Voz 1995 01:23 lo ochocientos veintidós un capital general Jerónimo Valdés en en Cuba que era la la gran posesión esclavista a la española promulgó un reglamento de esclavos que curiosamente no se refería a los esclavos se refería a las obligaciones de los dueños con los esclavos yo abro cada capítulo de la novela con un artículo de este armamento que he leído ay te espanta y curiosamente para aquella época era muy progresista los a los dueños de esclavos se rebelaron contra este contra este reglamento diciendo que quién era el capitán general para decirle cómo tenían ellos que tratar a sus negros entonces volviendo a tu pregunta la gente que vive en la precariedad a la gente que está obligada a aceptar como una fiesta señora del PP hace poco trabajos basura y encima ese muy contento no son legalmente esclavos todavía conservan algún derecho