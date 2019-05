Escucha las noticias de las 12:00 (23/05/2019)

Voz 1 00:00 medio día las once en Canarias resumen de esta mañana con José Antonio Marcos José buenos días

Voz 1018 00:09 hola don y qué tal buenos días no se presenta fácil de la Mesa del Congreso que comenzará dentro de media hora hay que en principio debe abordar cómo se resuelve la suspensión de los diputados independentistas procesados por la justicia como les contábamos hace una hora el Supremo ha devuelto al Congreso la petición planteada por su presidenta responde que es inviable cómo está el ambiente en el palacio de la Carrera de San Jerónimo José María Patiño

Voz 2 00:30 mucha expectación no te puedes imaginar aquí José Antonio por qué la respuesta el Supremo refuerza de alguna manera PP y Ciudadanos en su petición de suspender de manera automática los diputados presos como señaló ayer Meritxell Batet en esta reunión de la Mesa podrán expresar su postura no obstante hay que recordar que ya no tiene la mayoría está por tanto en manos del PSOE y de Unidas Podemos decidir qué se hace esta ofensiva se completa en el Senado donde los populares han presentado esta mañana un escrito pidiendo la suspensión automática del republicano Raül Romeva

Voz 1018 01:01 va a ser difícil que se produzca un acuerdo por unanimidad podemos a través de Gloria Elizo vicepresidenta primera del Congreso asegura que no debe descartarse que la Mesa se declara no competente vuelva a preguntar al alto tribunal el socialista José Luis Ábalos cree que la parlamentaria morada se anticipa a los agentes

Voz 3 01:17 vientos el derecho fundamental a un cargo público a la participación política que consigue el artículo veintitrés es un artículo que ser extremadamente respetuoso con el de manera que la suspensión e interpretaciones jurídicas a lo mejor no es aplicable a esta situación

Voz 4 01:33 las lo importante es que la Mesa se pronuncia en función de informes jurídicos de nada

Voz 1018 01:38 el Partido Popular sigue metido presión a al presidente de la Cámara esto es lo que acaba de decir

Voz 1645 01:42 número dos Teodoro García Egea si no suspende de forma inmediata

Voz 5 01:46 a los señores presos preventivos por dar un golpe al Estado el partido popular va a pedir su reprobación hice plantea actuar contra usted por prevaricación y desobediencia ante los tribunales

Voz 1018 01:57 el líder de Ciudadanos ha decidido ir a hacer campaña esta mañana a una UVI caballero localidad vizcaína en la que nació el etarra Josu Ternera a pesar de que su partido no se presenta a las elecciones municipales en esa localidad los grupos abertzales han convocado diferentes actos de protesta Óscar García sí

Voz 1645 02:12 José Antonio qué tal no ha empezado todavía este recorrido que Rivera hará en los próximos minutos por las calles de esta localidad que está llena de pancartas y carteles donde se puede leer cosas como fuera Ciudadanos no pasara Euskalerria no sois bienvenidos hay también lazos amarillos que cuelgan de balcones y de vallas hay una fuerte presencia de la Ertzaintza porque los vecinos según Ciudadanos han sido convocados por la izquierda abertzale aún escrache de hecho a unos pocos metros de donde comenzará Rivera su recorrido haya una concentración de unas doscientas personas con una gran pancarta en la que dos mensajes en euskera y en castellano así no Hinault sois bienvenidos

Voz 1018 02:48 el presidente del PNV Andoni Ortúzar consideren apropiada o algo más la presencia de Rivera en ese acto de campaña

Voz 0156 02:53 tiene todo el derecho del mundo hacerlo y yo tengo todo el derecho del mundo a decir que me parece una indignidad no nos gusta y creo que a las víctimas tampoco que se les utilice eh para fines partidistas dejamos de estigmatizar a los a los pueblos de este país que ya hemos sufrido bastante ya que no le importe la convivencia de este país que creo que al señor Rivera no le importa la convivencia en Euskadi por lo menos que nos deje a los que signos importa que las cosas funcionan

Voz 1018 03:24 hora doce y tres minutos y sigue el juicio del proceso en el Supremo con los parlamentarios independentistas procesados presentes como cada día en la sala acaba de terminar la declaración del último testigo exactamente el número cuatrocientos dieciséis Alberto Pozas

Voz 1645 03:36 sí Tetra hechos sesiones y casi cuatrocientos veinte testimonios después el juez Marchena ha despedido al último testigo de este juicio al pluses Justino a marchar ahora le devuelve el carné y ha retomado las periciales de la acusación y los de la defensa discuten sobre el valor de los locales públicos que se usaron en el referéndum ilegal puede que tenga trescientos metros

Voz 6 03:55 yo los diez mil metros esto es una discrepancia

Voz 1645 03:58 la enorme es un punto importante José Antonio porque la fiscalía cree que aquí hay una malversación de casi un millón de euros

Voz 1018 04:03 gracias eh Pozo aviones que otra conexión en directo con Londres nuestra corresponsal Begoña Arce Se encuentra en un colegio electoral porque los británicos en teoría setenta millones de electores están convocados hoy a las urnas para participar en las elecciones europeas en las que les corresponde elegirá setenta Hyun parlamentarios de los setecientos cincuenta y uno que integran la Cámara de Estrasburgo y lo hacen ante la posibilidad de que mañana mismo quizá quién sabe puede dimitir la primera ministra precisamente por sus problemas con su propio partido por el Brexit en cobrar de nuevo muy cautos hola Begoña

Voz 0273 04:32 ante tal buenos días estamos en una escuela de primaria hoy transformada en colegio electoral en Portobello un barrio donde reside mucha gente venida de todos los lugares del mundo de momento la afluencia es moderada es un día laborable pero se cree que el tema del proxy va a motivar a los ciudadanos a ir a las urnas porque están muy divididos como sabemos con este asunto el Partido del Brexit de Farah se perfila como claro ganador pero estas una jornada como decías en un ambiente de máxima tensión politica Theresa May se propone recibir en Downing Street al ministro de Exteriores Jeremy Hunt Jeremy Hunt quién afirma que May seguirá siendo primera ministra cuando el presidente Donald Trump visite Londres del tres al seis de junio May podría dimitir como líder del Partido Conservador pero permanecer en el cargo como primera ministra de manera

Voz 1018 05:18 gracias Begoña todavía con Carlos Cala Isabel Quintana

Voz 0824 05:20 Ibar ha evitado la pena de muerte tras ser condenado a cadena perpetua por un triple asesinato hace veinticinco años que él sigue negando haber cometido su familia está aliviada hay reconocen que seguirá luchando los tribunales para demostrar las irregularidades del proceso el Ministerio

Voz 0325 05:33 Hacienda busca una solución para las primeras madres que solicitaron la devolución del IRPF de maternidad antes de la sentencia del Supremo y que la Agencia Tributaria les niega han creado una asociación de afectadas porque Hacienda no les quiere devolver el dinero por no haber recurrido en su momento a la vía judicial las alumnas de un

Voz 0824 05:48 el eje concertado de Madrid piden a la dirección que les deje ir a clase con pantalón con como sus compañeros chicos Hinault en falda porque se sienten incómodas y observadas la dirección del centro dice que sólo cambiará el uniforme si hay consenso de toda la comunidad

Voz 0325 05:59 de de Ducati la artista Indian Ali ni mala ni ha conseguido el Premio Internacional Joan Miró el galardón que está dotado con setenta mil euros está considerado como uno de los reconocimientos artísticos más importantes del mundo