Escucha las noticias de las 13:00 (23/05/2019)

Voz 1645 00:00 es la una mediodía en Canarias es noticia de hace unos minutos la jueza de Vigilancia Penitenciaria de Barcelona ha revocado el tercer grado que la Generalitat concedió a Oriol Pujol en los dos últimos meses sólo iba a la cárcel a dormir entre semana Barcelona Ana sí

Voz 0196 00:18 Puyol Puyol no llevaba ni dos meses en prisión cuando la Junta de Tratamiento de Brians dos acordó concederle el segundo grado la magistrada de el tercer grado de decíamos la magistrada de Vigilancia Penitenciaria recuerda que el ex diputado de Convergència no ha cumplido ni una cuarta parte de la condena de un año y dieciocho meses de prisión por delitos de corrupción además considera que no ha transcurrido en un tiempo razonable para saber si se ha rehabilitado ni tampoco ha concluido el programa de Voluntariado de moral igualdad valores que debe llevar a su reeducación y reinserción social Además la juez recuerda que cometió un delito con un gran descrédito para las instituciones porque era diputado en el Parlament de Cataluña y aprovechando su privilegiada condición política y actividad pública y que eso se debe tener también en cuenta

Voz 1645 01:02 Albert Rivera visita al pueblo natal de Josu Ternera a Valles en Vizcaya han vivido los últimos minutos escenas de tensión con insultos también una cacerolada allí está Óscar García adelante sí Antonio qué tal buenas tardes cientos de personas han insultado han gritado y han protagonizado una fuerte cacerolada contra el ver Rivera Maite Pagaza Villegas y otros miembros

Voz 2 01:20 Ciudadanos que han paseado por las calles de esta localidad hace unos minutos durante el paseo Rivera se ha encontrado con una concentración de personas que le está ganando la espalda a modo de protesta y posteriormente ya en el frontón del pueblo tras guardar un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del terrorismo el líder de Ciudadanos ha pedido dignidad y libertad

Voz 3 01:38 podéis que ir con las sirenas o las alarmas porque nunca no

Voz 0738 01:42 los que hallaréis no no sabes callado con tiros

Voz 3 01:45 nos vais a callar con sirenas

Voz 1645 01:47 después de su discurso ante los medios donde también ha intervenido en Euskera Maite Pagazaurtundúa Rivera y la comitiva de Ciudadanos han abandonado este lugar entre gritos mucho ruido e insultos por lo demás la Mesa del Congreso está reunida hasta ahora para decidir sobre el futuro de los presos independentistas que son diputados este órgano de la Cámara deberá tomar una decisión al respecto una vez que el Tribunal Supremo ha determinado que es un asunto que deben resolver las Cortes vamos al Congreso José María Patiño buenas tardes

Voz 1108 02:12 buenas tardes la Mesa ha comenzado con unos quince minutos de retraso la presidenta ha ultimado con sus compañeros del PSOE una reunión a la que PP y Ciudadanos acuden para exigir que se tome una decisión sin mayor retraso José Ignacio Prendes es el vicepresidente cuarto

Voz 4 02:25 el Congreso no tenemos las reglas para aplicar esa suspensión es una no es discrecional es obligatorio lo dice lo dice el propio reglamento de la Cámara y creemos que no que no se pueden aceptar ya más dilaciones

Voz 1108 02:37 Unidas Podemos inclina por un informe o incluso que la Mesa se declare no competente el PSOE Batet como te decían guardados

Voz 1645 02:44 desde hace una media hora la Abogacía del Estado pregunta además a distintos peritos en el juicio del proceso independentista por el uso de locales para el referéndum ilegal del uno de octubre desde el Supremo Alberto Pozas buenas tardes buenas tardes los peritos de la acusación cifran en casi un millón de gasto público en locales usados para el referéndum de la defensa aseguran que son públicos y que por eso el cálculo directamente no se puede hacer

Voz 5 03:04 no hay ha sido posible porque los pros edificios

Voz 1645 03:07 porque de la exmilitante Catalunya no tan

Voz 5 03:10 el mercado en el que es decir no es mi función

Voz 6 03:12 petición decir si procede o no procede formol nuestra cuenta

Voz 1645 03:15 la Generalitat concluyen los de la defensa no perdió dinero por convertir estos locales en centros de votación del exterior la Unión Europea responde a los rumores que apuntan hoy desde la prensa británica que Theresa May puede dimitir antes de este fin de semana dice la comisión que se vaya o se quede el acuerdo ya firmado con ella para el Brexit es ya intocable corresponsal comunitaria Griselda Pastor

Voz 0738 03:34 dicen que no les gustan las hipótesis pero por si acaso hay un cambio reiteran que el acuerdo firmado con tres a mí para ellos es de mármol Nuestra posición es clara el acuerdo de retirada el acuerdo de salida no puede renegociar si hay varias frases en las conclusiones de los jefes de Gobierno que dicen que lo que sí puede cambiarse es la declaración política siempre que no altere el acuerdo firmado son las declaraciones de margaritas esquinas el portavoz de Juncker

Voz 1645 04:08 aquí nos queda la información del deporte Paco Hernández buenas tardes

Voz 7 04:11 qué tal buenas tardes Juanfran Torres y acaba de despedir del Atlético de Madrid el futbolista alicantino deja el club rojiblanco después de ocho temporadas y media en las que ha ganado ocho títulos transforme naturales

Voz 1187 04:21 Familia todos mis amigos a todo un entorno vino un vikingo y ese va un indio soy indio ha ahora hay siempre y es algo que que vivido durante estos años la magia que es el Atlético de Madrid los valores que tenemos aquí es un orgullo para mí que la gente piense que soy una leyenda de de este gran club que es tiene grandísimas leyendas grandes

Voz 7 04:40 el hasta ahora lateral derecho del Atlético de Madrid se ha despedido en una rueda de prensa con algunos excompañeros como Gabi Griezmann Raúl García Godín además el Valencia se concentra hoy en Jerez para seguir preparando la final de Copa del Rey en este sábado ante el Barcelona y fuera del fútbol hoy etapa diecinueve del Giro de Italia y en tenis esta tarde sorteo del cuadro en Roland Garros

