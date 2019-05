Escucha las noticias de las 16:00 (23/05/2019)

Voz 1667

01:21

hasta ahora también a la apertura de Wall Street un mal inicio de jornada con caídas en el Tau Jones y el Nasdaq que que rondan el punto y medio porcentual especialmente significativas de nuevo las caídas de las tecnológicas en plena guerra comercial entre Estados Unidos y China en Londres importante reunión esta tarde entre la primera ministra Theresa May el líder del grupo de diputados conservadores euroescépticos en medio de las informaciones que apuntan a una dimisión de Theresa May mañana mismo el portavoz de la Comisión margaritas Esquinas ha recordado que pase lo que pase el Reino Unido ya firmado el acuerdo del Brexit con Bruselas Nuestra posición es clara el acuerdo de salida no puede volver a negociarse ese tema ya está cerrado las conclusiones del Consejo Europeo vienen a confirmar que la declaración política no interferirá para nada en lo que es la idea del acuerdo había hay novedad es en el caso Cooperación en el que está imputado el popular Rafael Blasco por el presunto desvío de dinero público destinado a proyectos solidarios el ex conseller de la Generalitat ha firmado un acuerdo por el que reconoce tres cargos Valencia Inma Pardo