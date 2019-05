Las noticias de Canarias, 15:03 (23/05/2019)

me mesa buenas tardes buenas tardes el presidente del Partido Popular habló de la desaceleración del sector turístico y apostó por la mayor competitividad fiscal en lugar de la aplicación de tasas también habló de un plan de choque para el sector platanero y otro para la economía canaria y así convertir a las Islas en un Jaap de primer orden las malas cifras del Archipiélago dijo no las causa una maldición bíblica

Voz 4

00:37

lo que necesita es un gobernante con la ambición de futuro para hacer a Canarias un hat de primer orden en la revolución digital en el sector turístico en el sector industrial en el sector logístico es no puede ser que las Islas Canarias con el entorno natural con los emprendedores y empresarios que estéis aquí tengan unas cifras de paro tan sangrantes en mi opinión no puede ser aquí no hay ninguna maldición bíblica aquí lo que tiene que haber es buenas políticas como las que siempre ha aplicado el Partido Popular