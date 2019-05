Voz 0313 00:00 Sarcinelli Isabel II al tercero y Abbas de lado pues seguramente au seguro sea un alcohólico pero esto digamos que lo reconocemos no es ninguna novedad no es ninguna sorpresa siete meses una raya de coca Hadid o dos o tres y un día y otro por mucho que piense que llega yo controlo yo controlo tienes todos los números para enganchar T adicción a las drogas adicción al alcohol todo esto no suena pero un videojuego un ordenador estos peligroso seguro pues sí puede ser peligroso mucho me despertaron

Voz 1 00:33 con la mano para darle al botón de de lo que no hay me acostaba soñando con lo que ha hecho lo que quería hacer no había está encabezado que caiga redondo eso al cine

Voz 2 00:44 se levantaba hasta acostarme al técnico mía dice nada pues hasta las cinco de la mañana a la diez de la mañana y seguía yo que consideraba inteligente va a estudiar la carrera pero lo pues no pude ver con mis padres siempre estaba la discutiendo con los amigos a dejaban de llamar porque claro yo siempre ponía excusas de no salen yo decía siempre que está enfermo que tenía que estudia depresiva el soberano también lo perdí

Voz 1 01:08 dejó de trabajar a mi mujer me mantiene durante esos dos últimos años aquí yo estoy en una especie de locura me echaron una vez de casa IGME llevó la ordenador entero para un hotel visible jugando el problema de fondo es no saber gestionar tus emociones no sea capaz de de poner límites a tu comportamiento e me ponía una máscara de pasota ya me podían decir lo que quisieran que yo estaba en en mi agujero