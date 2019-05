Las noticias de Galicia, 17:02 (23/05/2019)

Voz 1

00:31

S que el sofá hizo libro me dejó medio islas ha partido por el aire es que estaban detrás del sofá se vinieron todas encima me dejó en el otro lado de la cocina despedida fuera del sofá en queman los escombros y a partir de ese momento no sabes qué estaba ocurriendo no sabes qué pasaba no sabía mi marido sólo a la parte de atrás los vecinos osea gritaban llamabas por todos y nadie te contestaba