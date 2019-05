Las noticias de Castilla y León, 17:02 (23/05/2019)

Voz 3

00:40

yo allí llueve sobre mojado no es así es que tenemos una cosecha mala el diecinueve cuando fue catastrófica el diecisiete no pagamos el año pasado lo que debíamos de diecisiete y este año ya no sacamos los costes de producción va a ser una situación problemática como he dicho para muchos agricultores y ganaderos que además de no sacar lo que han gastado este año en hacerla producir van a tener que paga lo que se debía del dieciséis