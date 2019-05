Las noticias de Aragón, 18:02 (23/05/2019)

en Aragón de nuevo concentración a esta hora de los sindicatos educativos convocados por CGT comisiones Yeste a hoy han convocado huelga para reclamar la reducción de la jornada lectiva no es el único caso los trabajadores de la empresa pública salga también protagonizan mañana un paro de veinticuatro horas José Ramón Cajal presidente del comité

el año pasado había veintiuno coma cinco millones de euros para el operativo de incendios este año por haber una prórroga presupuestaria siga habiendo los veintiuno coma cinco millones el año pasado la gente trabajó dos coma uno de media este año van a trabajar ocho de media que no se sabe cuándo empiezan cuando acaban eso es reducir un veinte por ciento El tiempo de contratación de

y fomentar el buen trato a los mayores y paliar la soledad no elegida en el medio rural es el objetivo del convenio que ya firmado el Instituto Aragonés de Servicios Sociales Cruz Roja Fernando Pérez es el coordinador de esta organización humanitaria

por ejemplo en los con los servicios de comercio pues hay personas mayores que están dispuestas a que un voluntario vaya a su casa por ejemplo y otras personas mayores que nadie que no quieren que entre nadie en su casa no para los que no quieren que nadie entre en su casa pues por ejemplo podemos apoyarnos de servicio