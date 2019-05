Las noticias de Catalunya, 18:02 (23/05/2019)

saber al Tribunal Supremo desestima el recurso ex diputados de la CUP Antonio Baños y Barça responda a las preguntas de Vox Duran al Judith una semana suelo suele

sí recuerden cada al le impuso una multa de dos mil euros a cada un par nadar Saras pondrán a la considera o popular que Bausch ical sabía con Matas timones contra que asistió a las dos ex diputadas tan Dragan con Antonio Baños podrán recorra tengan un plan las Indias prefiero

se dedican Slim millones de euros en una caldera para la fábrica de Girona comparte en vapor al pos it que en la caldera a entrarán Saray la López

el consumo de energía y de tener un mes Play it reducir el capricho que

Voz 2

01:19

una política la actual portavoz de Esquerra Republicana de Girona la escritora Maria Mercè Roca de la militancia el Partit mes cuatro días de las elecciones municipales de Uminsa Roca Donat suponen a la candidatura de se da aguanieve Girona Yucatán asistió la etapa política de Esquerra Republicana al acta Karra but al Partit res més Thiem a las is it sin ningún