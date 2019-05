Escucha las noticias de las 20:00 (23/05/2019)

hola buenas tardes ya veremos si mañana hay decisión de momento la Mesa del Congreso volverá a reunirse a las doce y media deberá contar con el informe que hoy ha pedido a los servicios jurídicos de la Cámara sobre si cabe o no suspender a los cuatro presos independentistas Meritxell Batet es la presidenta

en el Congreso y sobre todo garantizar que toda decisión que tome la mesa al respecto tiene fundamentos jurídicos sólidos ir todas las garantías como les decía de no poder ser calificada en ningún caso una decisión

lo está bien incurriendo en prevaricación Si una vez ya ha notificado el Tribunal Supremo que tiene que tomar la decisión ella no suspendió de inmediato a los presos golpistas que su condición de parlamentarios así que ya les avanzo que si mañana

no se suspende en sus funciones a los presos preventivos pediremos la dimisión de la presidenta de Roma

Voz 1722

01:51

no es que el otro día en el Congreso lo vimos nuevo unos están desubicados no sabían en qué escaño ponerse los otros están desaforados yéndose hacia la derecha impropio de partidos que se califican como liberales y el Partido Popular está desconcertado porque no ha entendido lo que le dijeron los