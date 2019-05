Escucha las noticias de las 03:00 (24/05/2019)

Ana Button buenas noches buenas noches este viernes termina la campaña de las municipales autonómicas y europeas para estas últimas las europeas hay dos países que ya han votado Holanda y Reino Unido los resultados no van a conocer hasta el domingo junto a los del resto de países que apuran las horas para convencer a indecisos el candidato socialdemócrata a la Comisión Europea France Zimmerman ha estado esta noche en España en un acto con Pedro Sánchez en Barcelona

Voz 5

01:17

ahora la diferencia no va a estar en el número de escaños pueden ser unos cuantos más o puede que no eso también lo tiene que decidir la gente sino que va a ser si hay capacidad de organización o no hasta ahora estos partidos han tenido muchas dificultades para organizarse conjuntamente en el Parlamento Europeo entre otras cosas porque muchos de ellos viven de la oposición