Escucha las noticias de las 05:00 (24/05/2019)

cortes nosotros sí estamos preocupados de que el presidente del Gobierno de España dedica no te preocupes a alguien que ha dado un golpe de Estado en nuestro país y además lo que pensamos es que si unimos los puntos ese no te preocupes conduce a un indulto

Albert Rivera se fue al pueblo de Josu Ternera Miralles a pesar de que allí Ciudadanos no presenta candidato

Voz 4

00:52

podéis que ir con las sirenas o las alarmas porque nunca los que hallaréis no no sabes callado con tiros no nos van a callar con sirenas