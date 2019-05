Escucha las noticias de las 06:00 (24/05/2019)

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1727 00:00 son las seis de la mañana a las cinco en Canarias

Voz 0027 00:15 en la Cadena Ser

Voz 1727 00:24 saludos qué tal está muy buenos días es viernes se por fin es viernes parecía que no iba a llegar nunca ya está aquí a medianoche termina la campaña hice Ramos el agotador ciclo electoral que empezó en diciembre con las elecciones andaluzas Europa está en tensión por el resultado de unas elecciones que pueden dejar la Eurocámara cuajada extrema derecha ID euroescépticos no escarmentados todavía por la catástrofe británica del Brexit hoy Theresa May puede dimitir mientras en Italia en Francia en Alemania los nacional populistas quieren hacerse con el control de Bruselas y escuche al candidato socialdemócrata a mandar en Bruselas a presidir la Comisión estuvo anoche en Barcelona es el holandés Frans Timerman

Voz 2 01:10 quiero que esta nueva página de la historia de esa Europa que queremos liderar sea como la que habéis empezando a escribir en España la Europa que quiero ser reflejo de esta España cuando sale a las calles al ocho de marzo por la igualdad de género da a España que solidaria tolerante democrática y diferentes derechos humanos yo como Juan Maragall también llegó hoy viva España

Voz 1727 01:38 España puesta como ejemplo europeo por los socialdemócratas votamos Europa si junto a ayuntamientos y autonomías pero la batalla política en nuestro país sigue girando en torno a la crisis catalana Pedro Sánchez reprochando a la derecha ya los independentistas política de vetos sabes

Voz 3 01:57 el Partido Socialista porque representamos lo que ellos no quieren para Cataluña representamos una Catalunya que quiera a España

Voz 4 02:04 y una España que quiera Cataluña una sociedad inclusiva integradora que no se crea que no divide que no fracción

Voz 5 02:11 Pablo Casado haciendo de adivino preocupado nosotros sí estamos preocupados

Voz 6 02:16 de que el presidente del Gobierno de España le diga no te preocupes a alguien que ha dado un golpe de Estado que nuestro país y además lo que pensamos es que si unimos los puntos ese no te preocupes conduce a un indulto Ridder

Voz 1727 02:26 haciendo campaña en el pueblo del etarra Josu Ternera donde por cierto ciudadanos no se presenta

Voz 7 02:31 hay que ir con las sirenas o las alarmas porque nunca los que hallaréis no no sabes tallado con tiros no nos vais a callar con sirenas

Voz 1727 02:40 hoy Pablo Iglesias que necesita la influencia en el Gobierno para enmascarar su pérdida de influencia en los territorios en Madrid marcando distancias con Carmena formalmente su candidata a la Alcaldía a propósito esta discrepancia de la llamada Operación Chamartín

Voz 8 02:54 el Madrid los jóvenes económicos han logrado hacer que algunos sectores progresistas cumbre la mentira tiene que la operación sea Pardines buena para gente que no lo es

Voz 1727 03:09 es viernes veinticuatro de mayo Aimar Bretos buenos días hoy sabremos por fin Si la Mesa del Congreso de los Diputados suspende a los presos con escaño

Voz 0027 03:18 el órgano de gobierno de la Cámara Se reúne a las doce y media después de que el Tribunal Supremo rechazara ayer enviarle las aclaraciones que les solicitó insisten los magistrados en que ellos no tienen que entrará ahí y que la decisión le corresponde únicamente a la mesa que ayer pidió un informe a los letrados del Congreso Meritxell Batet

Voz 9 03:33 presidenta decisión por tanto queremos que se tome con todas las garantías jurídicas como decía pero también queremos que se tome con el máximo de celeridad posible

Voz 1727 03:44 Andalucía la Junta se pliega a las exigencias de Vox sobre los trabajadores que asesoran a víctimas de violencia machista el líder de Ciudadanos y vicepresidente del Gobierno autonómico ha anunciado que no renovarán los contratos a los que no estén colegiados como pide Vox Juan Marín

Voz 10 04:01 hemos dado orden ya de no renovación de contratos o en última instancia prorrogar los que únicamente sean necesarios el tiempo imprescindible para convocar la nueva licitación pública

Voz 1727 04:12 novedades que publica la prensa en Estados Unidos sobre Harvey Weinstein aseguran que el productor ha llegado a un acuerdo extrajudicial con las mujeres que lo acusan de acoso

Voz 0027 04:22 cuarenta y cuatro millones de dólares unos treinta y nueve millones de euros según el Wall Street Journal queda fuera de ese acuerdo la acusación más grave que es una supuesta violación por la que se tendrá que sentar en el banquillo en septiembre

Voz 1727 04:34 el diario El País publica esta mañana que la mayor multinacional de equipos de diálisis ha reconocido ante las autoridades de Estados Unidos también que sobornó a médicos españoles

Voz 0027 04:43 con dinero regalos y viajes entre los profesionales comprados por presentan según el país está la presidenta de la Sociedad Española de Nefrología o el jefe de Servicio del Hospital General de Valencia

Voz 1727 04:53 ya son dos los muertos en el último gran atasco de montañeros en el Everest

Voz 0027 04:57 qué ocurrió durante el último récord de Ascensión en un mismo día más de doscientas el organizador de una de las expediciones achaca esas muertes a la congestión que retrasó mucho los descensos

Voz 1727 05:07 la imagen de esta aglomeración en el punto más alto del planeta es como poco por decirlo suave impactante la pueden ver ya en Cadena Ser punto com bajo esa foto La Vanguardia titula esta mañana lo llaman alpinismo en los deportes el entrenador del París Saint Germaine deja dudas sobre la continuidad de sus dos grandes estrellas los que pretende el Real Madrid Sampe buenos días

Voz 1161 05:36 buenos días Pepa el alemán to hell ayer en la previa del último partido de Liga que enfrenta hoy al París Saint Germain con el Reims Preguntado por la continuidad del próximo año Demba Payne Aimar

Voz 5 05:45 son dobles y esto es fútbol no somos ingenuos muchos clubes quieren transferir a muchos jugadores pero si me preguntas a mí si los quiero aquí la próxima temporada pero si no es así encontraremos soluciones Paco

Voz 1161 05:58 precisamente en papel buscará hoy casi un imposible marcar cinco goles para superar a Messi en la clasificación de la Bota de Oro