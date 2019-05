Voz 1 00:00 los nipones

Voz 1275 00:02 Madrid Laura Gutiérrez qué tal buenos días con Sole algo menos de calor este viernes tenemos diecisiete grados hasta ahora en el centro de la capital quedan sólo dos días para votar estamos en el último día de campaña Madrid va a ser el escenario del cierre de campaña de todos los partidos mañana jornada de reflexión y el domingo decide en las urnas Manuela Carmena la alcaldesa de la capital ha confesado en La Ser en La Ventana de Madrid que quiere acabar la legislatura pero que tiene un plan B por si hace falta

Voz 1410 00:34 mi voluntad es desde luego acabarla no tengo ninguna duda no voluntad es continuar no pero sí va a surgir el plan B que aparece cuando cuando es necesario o no cuando es necesario pues todos sabemos que cuando

Voz 1275 00:49 no es preciso que haya una alternativa

Voz 1410 00:51 pero nativa surge eso la ley de la vida no

Voz 1275 00:54 Mena promete ayudas para el pequeño comercio en las grandes vías comerciales para hacer frente a la subida del alquiler por la mañana la alcaldesa y candidata de Más Madrid estuvo en Hoy por hoy junto a su compañero de ticket electoral Íñigo Errejón en su caso lanzaba una nueva invitación a Ciudadanos para que renuncie a gobernar con Vox falta

Voz 0799 01:11 dos días de campaña ciudadanos debería comprometerse a día de hoy ha que no va a llegar a un acuerdo con una fuerza que está diciendo estas barbaridades que quiere llevar al orgullo LGTBI a la Casa de Campo como si fuera un zoo que quiere volver a meter a las mujeres en la cocina que dice la mentira de que los niños se les enseñando filial pero pero que que absoluta barbaridad

Voz 1275 01:30 Ángel Gabilondo el candidato del PSOE a la presidencia de la Comunidad estará esta mañana en la SER ayer dijo que estudiará si gobierna acabar con la libertad de elección de centro educativo en las

Voz 0175 01:39 tenemos que ver si el distrito único hoy la libertad de elección de enseñanza no conduce de una u otra manera según qué políticas se hagan a que sean más bien los centros los que eligen pero no haya igualdad de oportunidades tenemos que hablar de eso en serio si vamos a hacer un pacto educativo

Voz 1275 01:54 de Gabilondo presentó su programa educativo después se reunió con los rectores de las universidades públicas madrileñas a los que ha pedido ideas prometido saldar deudas el presidente de la Conferencia de Rectores Fernando Galván salía satisfecho del encuentro

Voz 3 02:07 el profesor Gabilondo ha sido rector ha sido presidente Clube digamos que el diálogo es fácil porque él conoce perfectamente la problemática evidentemente si finalmente el Gobierno de la Comunidad nos tendremos que sentar a hablar muy despacio de muchos temas

Voz 1275 02:26 y los uniformes escolares para chicas han entrado en campaña tanto Gabilondo como la candidata de Podemos a la comunidad esa Serra se han referido a la petición que ayer les avanzará ser de un grupo de casi cuatrocientos alumnos de un colegio concertado de Madrid que piden que las chicas también puedan llevar pantalón como los chicos que nuestra no obligadas a llevar falda

Voz 4 02:44 bueno lo que demuestran estos niños que son sujetos de derecho que tienen voz que son

Voz 0089 02:49 bonistas desea avance de esta sociedad

Voz 0175 02:52 estos son asuntos que inciden totalmente para ser menores pero que son síntomas de un modo de concebir la educación modo de de no comprender la diversidad y pluralidad en equidad e igualdad

Voz 1275 03:04 viernes veinticuatro de mayo más cosas de Madrid en titulares con Cristina Machado

Voz 1434 03:08 más amianto en metro la compañía hallado este material en el motor de un vehículo auxiliar las labores de mantenimiento están suspendidas pero el vehículo sigue funciona

Voz 1275 03:16 la policía investiga la muerte de la mujer de ochenta y tres años que fue encontrada ayer muerta a golpes en su casa de Fuenlabrada la principal hipótesis es que fuese víctima de un robo

Voz 1434 03:24 un hombre de setenta años ha muerto al caer desde un sexto piso en Móstoles al parecer estaba colocando un accesorio en la ventana de su casa

Voz 1275 03:31 perdió el equilibrio y en los deportes en Madrid pendiente del incendio de esta semana en el PSG que podría acercar al equipo blanco a Neymar y en papel el técnico del equipo francés no asegura que los dos jugadores sigan con él como despierta el tráfico hasta ahora en la capital Alcázar buenas buena

Voz 1322 03:53 los días Laura con una hora punta muy acusada en todo el este de la M30 ya con retenciones desde el sur de este Méndez Alvaro hasta conectar de momento con la Avenida de América sentido norte ambas calzadas al otro lado por toda la ribera del Manzanares en un principio un par de entradas a destacar Santa María de la Cabeza y la plaza del Conde de Casal

Voz 1275 04:12 qué tal las carreteras DGT Alfonso Martínez añaden

Voz 5 04:15 hola qué tal en este momento tráfico intenso ya en todas las entradas a la capital en la A uno en San Sebastián de los Reyes la dos en Torrejón San Fernando de Henares la A tres a la altura de Santa Eugenia la cuatro en Valdemoro y Pinto la A42 vuelos Parla Fuenlabrada y Getafe la A5 en Alcorcón y Campamento la A6 en Majadahonda y El Plantío y la M seiscientos siete a la altura de Colmenar

Voz 1275 08:05 los dos detenidos tras violar a una chica de catorce años en San Fernando de Henares van a declarar ante el juez en las próximas horas uno de ellos es menor de edad otro tiene más de dieciocho años Ambos están acusados de agredir sexualmente a esta niña en una fiesta que tuvo lugar el pasado fin de semana en una nave de un polígono de San Fernando de Henares Alfonso Ojea

Voz 0089 08:22 la agresión sexual se produjo el pasado fin de semana durante una fiesta ilegal que se estaba desarrollando en una nave del polígono industrial de San Fernando de Henares allí en la calle Montes de León un menor de catorce años y un varón mayor de edad presuntamente agredieron a una adolescente de catorce años la víctima estaba desorientada completamente ebria porque esa fiesta había reunido a muchos menores junto a muchos mayores de edad con bebidas de alta graduación los agresores presuntamente atacaron juntos a la chica otros dos individuos les acompañaban pero no han participado en los hechos según la investigación el examen forense practicado en el hospital de La Paz ha confirmado las lesiones que produce una agresión de este tipo los agentes de la Unidad de Familia y Mujer de la comisaría de la Policía Nacional en Coslada han detenido ya a los dos presuntos autores el menor de edad ha pasado a disposición de la Fiscalía de Menores El varón mayor de edad ha ingresado en prisión

Voz 1275 09:17 pero ya conocemos todos los detalles de cómo será este año la Feria del Libro que empieza dentro de una semana el viernes que viene como siempre el Retiro República Dominicana será el país invitado el lema una historia cada paso Miguel Gil ex subdirector

Voz 19 09:28 las magnitudes con las que vamos a abrir esta feria son trescientas sesenta y uno casetas estamos ante una Feria Nacional del Libro en el sentido de que está presente las mejores librerías de Madrid prácticamente la totalidad de la industria editorial España